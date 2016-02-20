5 سيارات إطفاء تسيطر على حريق هائل بحظيرة مواشى فى القليوبية

نشب صباح اليوم حريق هائل داخل حظيرة مواشى فى بنها بالقليوبية، ولم يسفر عن أى خسائر بشرية أو فى المواشى، وتحرر المحضر اللازم عن الواقعة.

انتقلت على الفور 5 سيارات إطفاء وقيادات ادارة الحماية المدنية بالقليوبية إلى مكان الواقعة، وتمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على الحريق قبل امتداده إلى أماكن أخرى، ولم يسفر الحريق على أى إصابات أو خسائر بشرية أو حيوانية.

كان اللواء سعيد شلبى، مدير أمن القليوبية، قد تلقى إخطارا من اللواء على عبد المقصود، مدير إدارة الحماية المدنية بالواقعة.

ودلت التحريات إلى نشوب حريق بحظيرة مواشى لأحد الفلاحين بالقرية، وتمكنت الحماية المدنية من السيطرة على الحريق، وتم تشكيل فريق للبحث والكشف عن ملابسات الواقعة.