أخبار عاجلة

خريطة أماكن التبرع بالدم في طنطا والإسكندرية -
دماء على الأرض في محيط انفجار «المرقسية» -
انهيار مواطن بالبكاء فى مداخلة مع خالد الجندي: نحن فى لحمة ليوم الدين - لعلهم يفقهون -
14 صورة ترصد الظهور الأول لبطلة المكالمات الجنسية في رشوة مجلس الدولة -
الشيخ خالد الجندي: استخبارات دول معادية تريد ضرب مصر في الصميم - لعلهم يفقهون -
ترامب يدين تفجيري الكنيستين: لدي ثقة كبيرة في السيسي -
الشيخ خالد الجندي: زيارة السيسي لأمريكا أظهرت احترام العالم لمصر - لعلهم يفقهون -
تغطية خاصة - اللواء / فؤاد علام : هذه العمليات الإرهابية تدل على إنه هناك تنظيم سري في غاية الخطورة -
الأخبار - مستشار وزير الصحة : 27 حالة وفاة وأكثر من 710 حالة إصابة فى حادث كنيسة مارجرجس -
بيان عاجل من وزارة الداخلية يكشف عن حقيقة حدوث تفجيرات بعدد من المحافظات غير الغربية والإسكندرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

5 سيارات إطفاء تسيطر على حريق هائل بحظيرة مواشى فى القليوبية

Google+ Print
5 سيارات إطفاء تسيطر على حريق هائل بحظيرة مواشى فى القليوبية 5 سيارات إطفاء تسيطر على حريق هائل بحظيرة مواشى فى القليوبية
نشب صباح اليوم حريق هائل داخل حظيرة مواشى فى بنها بالقليوبية، ولم يسفر عن أى خسائر بشرية أو فى المواشى، وتحرر المحضر اللازم عن الواقعة.

انتقلت على الفور 5 سيارات إطفاء وقيادات ادارة الحماية المدنية بالقليوبية إلى مكان الواقعة، وتمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على الحريق قبل امتداده إلى أماكن أخرى، ولم يسفر الحريق على أى إصابات أو خسائر بشرية أو حيوانية.

كان اللواء سعيد شلبى، مدير أمن القليوبية، قد تلقى إخطارا من اللواء على عبد المقصود، مدير إدارة الحماية المدنية بالواقعة.

ودلت التحريات إلى نشوب حريق بحظيرة مواشى لأحد الفلاحين بالقرية، وتمكنت الحماية المدنية من السيطرة على الحريق، وتم تشكيل فريق للبحث والكشف عن ملابسات الواقعة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365