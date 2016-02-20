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السيسي : حجم الاستثمار المباشر في القارة الأفريقية ارتفع أكثر من خمسة أضعاف

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السيسي : حجم الاستثمار المباشر في القارة الأفريقية ارتفع أكثر من خمسة أضعاف السيسي : حجم الاستثمار المباشر في القارة الأفريقية ارتفع أكثر من خمسة أضعاف

خلال كلمته بمنتدى إفريقيا 2016 اليوم

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن حجم الاستثمار المباشر في القارة الأفريقية ارتفع أكثر من خمسة أضعاف، مؤكداً أن تحقيق التنمية يعتبر التحدي الرئيسي الذي نواجهه جميعا.

وأ ضاف السيسي، خلال كلمته صباح اليوم السبت بمنتدى إفريقيا 2016، أن حريصة على أن يكون هذا المنتدى بمثابة ملتقى للحكومات من داخل القارة وخارجها، لبلورة الأفكار، مضيفًا: “نسعى لتنفيذ مشروعات تنموية، وسندعم القدرات البشرية القادرة بما يخدم أهداف هذا المنتدى”.

وانطلقت، صباح اليوم السبت، أعمال منتدى إفريقيا 2016، بمدينة شرم الشيخ بمشاركة 1500 شخصية.

 

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