تفريش الأسنان الجيد يستغرق 3 دقائق.. وابعد عن الفرشتين الناعمة والخشنة

كثير من الأشخاص حول العالم يعانون من تسوس الأسنان بسبب استخدام المشروبات السكرية أو الحمضية، مع إهمال استخدام فرشة الأسنان فى التنظيف.

وكشف الدكتور عمرو اسماعيل بدر، المدرس بقسم الاستعاضة والتركيبات فى كلية طب الأسنان جامعة المنيا، عن أن تفريش الأسنان أمر هام جداً لتجنب التسوس والتهاب اللثة بسبب تراكم البكتيريا عليها.

وأشار الدكتور اسماعيل بدر إلى أن تفريش الأسنان يجب أن يكون باستخدام فرشة ناعمة وليست خشنة لتجنب تآكل المينا والتهاب اللثة وانحصارها، لافتاً إلى أن 3 دقائق تعد الفترة المناسبة لتفريش الأسنان، ويجب أن يتخذ التفريش حركة دائرية.

جاءت تصريحات الدكتور عمرو إسماعيل بدر، المدرس بقسم الاستعاضة والتركيبات فى كلية طب الأسنان جامعة المنيا، على هامش مشاركته فى المؤتمر الدولى لطب الأسنان الذى عقد فى أحد فندق القاهرة اختتم فعالياته مساء أمس الجمعة، برئاسة الدكتورة جيهان فكرى عميد كلية طب الأسنان بجامعة المنيا، والدكتورة نجوى خطاب أستاذ طب أسنان الأطفال نائب رئيس المؤتمر.