مسلحون يهاجمون ميناء الحاويات بعدن

هاجم مسلحون مجهولون فى الساعات الأولى من صباح السبت، البوابة الغربية لميناء الحاويات بمدينة المنصورة بعدن باليمن.

ونقل موقع “هنا عدن” عن مصادر محلية قولها "إن القوى الأمنية التى تتواجد بالمكان تصدوا للمهاجمين ووقعت اشتباكات بين الجانبين".

وأضافت أن المسلحين أطلقوا قذيفة أر بى جى على البوابة فردت عليهم قوات الحراسة بالأسلحة المتوسطة وأطلقت دبابة قذيفة باتجاه المسلحين الذين لاذوا بالفرار.

ولم تعرف بعد الخسائر التى حدثت بسبب الهجوم إذ لم يصدر أى بيان رسمى ولكن المصادر المحلية تؤكد عدم حدوث خسائر.

من ناحية أخرى قصفت طائرات دول التحالف العربى مواقع تابعة لمليشيات الحوثيين وصالح فى العاصمة اليمنية صنعاء.

وذكر شهود عيان أن الطائرات استهدفت فى الساعات الأولى من صباح اليوم معسكر جبل النهدين ومحيط دار الرئاسة فى مديرية السبعين جنوب العاصمة وسمعت دوى الانفجارات من المكان. . كما قصفت مواقع فى جبل براش بمديرية بنى حشيش المجاورة لمحافظة صنعاء مما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى فى صفوفهم وتدمير عدد من الآليات العسكرية.

وكانت الطائرات قد استهدفت الليلة الماضية ومساء أمس معسكر الصواريخ فى منطقة فج عطان جنوب غرب العاصمة ومعسكر الأمن المركزى فى منطقة الصباحة غرب العاصمة.

كما قصفت الطائرات مواقع للمليشيات فى مديرية نهم ومنطقة بران شمال شرق العاصمة حيث تتواصل المعارك بين قوات الجيش والمقاومة والمليشيات منذ أسابيع.

وفى محافظة الحديدة الساحلية غرب اليمن على البحر الأحمر. . واصلت طائرات التحالف لليوم الثانى قصف مواقع المليشيات المتمركزة فى ساحل النخيلة والساحل الجنوبى بين مديرية الدريهمى ومدينة الحديدة بالمحافظة.

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