صحيفة إسرائيلية:اعتذار المغرب عن استضافة القمة العربية دليل على تفرق العرب

علقت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية على قرار المغرب أمس بعدم استضافة مؤتمر القمة العربية وإبلاغ الأمين العام الدكتور نبيل العربى بذلك بإنه أكبر دليل على تفرق العرب وعدم قدرتهم على الاتحاد.

وذكر تقرير نشرته الصحيفة أن الأنشاق فى العالم العربى والإسلامى بلغ إلى أعلى مستوى، موضحة الصحيفة أن البيان الذى أصدرته المغرب عبر وزارة الخارجية يؤكد أن اجتماعات الدول العربية أصبحت غير جدية وبدون فائدة تذكر.

ونشرت الصحيفة مقتطفات من البيان الصادر عن المغرب والذى جاء فيه أنه أمام غياب قرارات هامة ومبادرات ملموسة يمكن عرضها على قادة الدول العربية، فإن هذه القمة ستكون مجرد مناسبة للمصادقة على توصيات عادية، وإلقاء خطب تعطى الانطباع الخاطئ بالوحدة والتضامن بين دول العالم العربى.

وأشارت الصحيفة إلى أنه فى اعقاب ذلك أعلنت المملكة العربية السعودية وقف المساعدات العسكرية التى تقدر بـ3 مليار دولار، التى تقدمها إلى لبنان لقتال تنظيم " داعش" الإرهابى، ردا على عدم استنكار لبنان للهجوم الذى استهدف السفارة السعودية بطهران.

وقالت الصحيفة أن هذا الموقف دليل آخر على الصراع الظاهر بين السنة والشيعة فى منطقة الشرق الأوسط.

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