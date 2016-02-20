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تقرير أممى: استمرار بناء ترسانات الأسلحة فى جنوب السودان

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تقرير أممى: استمرار بناء ترسانات الأسلحة فى جنوب السودان تقرير أممى: استمرار بناء ترسانات الأسلحة فى جنوب السودان

كشف تقرير صادر عن الأمم المتحدة عن قيام حكومة جنوب السودان وحركة التمرد التى يقودها رياك مشار نائب رئيس البلاد السابق، بالسعى للحصول على مزيد من الأسلحة وبناء ترسانات من الذخائر والعتاد القتالى.

وأوضحت مصادر أممية أن الجانب البريطانى نبه إلى هذا الأمر الخطير باعتباره مؤشرا على نية الطرفين مواصلة التقاتل ويتنافى مع التزاماتهما بالكف عن التسلح المنصوص عليها فى اتفاق التهدئة المبرم بين البلدين بوساطة أوغندية وأممية مشتركة.

وأفاد التقرير الأممى بأن آليات أكثر تشددا سيتم استحداثها من أجل التطبيق الصارم للعقوبات المفروضة على طرفى الصراع فى جنوب السودان فى أغسطس 2015، بما فى ذلك حظر توريد السلاح إليهما.
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