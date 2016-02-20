احذر.. المشروبات الغازية تسبب السمنة واضطرب السكر والشهية وتسوس الأسنان

أضرار المشروبات الغازية كثيرة على الجسم والصحة، وسلامة العظام وبالطبع على الوزن بشكل عام، فهى كالسم الذى يتسبب فى خل بكل أعضاء وأجهزة الجسم.

وأوضحت الدكتورة صفاء عمر عبد الفضيل أخصائية علاج أمراض السمنة والنحافة، أن هذه النوعيات من المشروبات الفوارة ضارة بشكل لا يصدق، ولا فائدة واحدة لها، فهى عبارة عن خليط غير صحى بالمرة، وتحوى كمية سكر كبيرة جدًا.

وأشارت أخصائية السمنة والنحافة، إلى أن المشروبات الغازية سبب قوى فى اختلال وظائف الجسم والإضرار بها، فهى تضر بالمعدة وتسبب اضطراب فى الأحماض بجانب قرح الأمعاء المزعجة وكلما تناول الإنسان كوبا منها زاد الخطر على صحته، فضلا عن تسببها فى العسر الهضمى، وقدرته على زيادة نسب السكر فى الدم، والإخلال بانضباطه تماما.

وتابعت د. صفاء عمر عبد الفضيل: تضر هذه المشروبات أيضًا بالأسنان، وتعد سببًا رئيسيًا فى تسوسها وتآكلها، كما تعمل على زيادة الشحوم وزيادة الوزن نتيجة سعراتها الحرارية العالية، وتسبب اضطراب الشهية وتجعل الإنسان غير راغب فى تناول الطعام الصحى والمفيد، ما يحرم الجسم من الفوائد، كما أنها سبب رئيسى فى ضعف العظام وهشاشتها نتيجة تقليلها من القدرة على امتصاص الكالسيوم.