عشرات الوفود الأفريقية تصل قاعة مؤتمرات شرم الشيخ لحضور مؤتمر أفريقيا 2016

بدأت منذ الساعة السابعة صباح اليوم الوفود المشاركة فى مؤتمر أفريقيا 2016 بشرم الشيخ التوافد على قاعة المؤتمرات.

وقد وصل إلى القاعة رئيس الوزراء شريف إسماعيل، وأشرف سالمان وزير الاستثمار، وعدد من الوزراء الأفارقة ورؤساء الدول.

كما وصل القاعة عدد من رؤساء الشركات القابضة المصرية وعلاء عمر رئيس هيئة الاستثمار.

وبحسب مصادر اقتصادية فإن 5 رؤساء دول أفريقية يشاركون فى المنتدى، ونحو 100 وزير أفريقى و1200 رجل أعمال.

ويفتتح فعاليات المنتدى الرئيس عبد الفتاح السيسى بكلمة ترحيب بالوفود، يستعرض خلالها أهمية تضافر الجهود الأفريقية لدعم التبادل التجارى بين دول القارة والتعاون فى شتى المجالات.

جدير بالذكر أن المؤتمر يؤمنه نحو 1000 فرد أمن بخلاف طائرتى تأمين أباتشى وبلاك هوك.