الأرصاد تحذر: عاصفة ترابية غدا ودرجات الحرارة تواصل الانخفاض حتى الثلاثاء

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط مضطربة وارتفاع الموج فيه ما بين مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر معتدلة، وارتفاع الموج فيه ما بين مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.
وأكد الدكتور أحمد عبد العال، رئيس مجلس إدارة الهيئة، أن الموجة الحارة التى شهدها الأسبوع الجارى انكسرت وحدث انخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة، تتراوح بين 9 إلى 10 درجات سيتضح تأثيره اليوم، مضيفا أن انخفاض الحرارة يستمر حتى الثلاثاء القادم، على الأقل، حيث تعود مرة أخرى أجواء فصل الشتاء، مشددا على ضرورة ارتداء الملابس الشتوية.
وأشار عبد العال، إلى أنه يصاحب هذا الانخفاض فى درجات الحرارة نشاط محدود للرياح يوم السبت، يصل لحد العاصفة غدا الأحد على معظم أنحاء الجمهورية حتى القاهرة، ما يؤدى إلى إثارة الرمال والأتربة وتدهور الرؤية واضطراب حركة الملاحة البحرية مع احتملات لسقوط الأمطار الخفيفة جدا على السواحل الشمالية للبلاد حتى الوجه البحرى والقاهرة.
وأوضح أنه من المنتظر أن تتراوح درجات الحرارة العظمى المتوقعة خلال الفترة من الجمعة حتى الثلاثاء على السواحـــل الشمالية وشمال سيناء من 17 إلى 20 درجة مئوية، وفى محافظـات الوجة البحرى والقاهرة من 21 إلى 24 درجة مئوية، ومحافظات شمال الصعيد من 22 إلى 24 درجة مئوية، ومحافظات جنوب الصعيد من 25 إلى 27 درجة مئوية، وفى محافظات جنوب ســيناء من 24 إلى 26 درجة مئوية .
وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:
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القاهرةالصغرى 14 العظمى 24
الإسكندريةالصغرى 13 العظمى 21
مطروحالصغرى 12 العظمى 19
بورسعيدالصغرى 15 العظمى 21
دمياطالصغرى 15 العظمى 21
بلطيمالصغرى 15 العظمى 21
الإسماعيليةالصغرى 14 العظمى 25
السويسالصغرى 14 العظمى 25
العريشالصغرى 12 العظمى 24
نخلالصغرى 11 العظمى 22
طاباالصغرى 12 العظمى 24
الطورالصغرى 14 العظمى 25
مرسى علمالصغرى 16 العظمى 25
الغردقةالصغرى 16 العظمى 29
شرم الشيخالصغرى 18 العظمى 27
رفحالصغرى 11 العظمى 22
كاترينالصغرى 9 العظمى 22
سيوةالصغرى 11 العظمى 22
المنياالصغرى 11 العظمى 24
الفيومالصغرى 13 العظمى 24
رأس سدرالصغرى 14 العظمى 24
أبوسمبلالصغرى 15 العظمى 32
وسط الدلتاالصغرى 14 العظمى 24
أسيوطالصغرى 11 العظمى 25
سوهاجالصغرى 14 العظمى 26
الأقصرالصغرى 13 العظمى 31
أسوانالصغرى 16 العظمى 33
شلاتينالصغرى 16 العظمى 28
حلايبالصغرى 18 العظمى 26
الوادى الجديدالصغرى 11 العظمى 27
قناالصغرى 12 العظمى 30
نويبعالصغرى 17 العظمى 25
السلومالصغرى 11 العظمى 20.
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