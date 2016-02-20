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السيسى يفتتح اليوم منتدى أفريقيا 2016 بمشاركة قادة أفريقيا

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السيسى يفتتح اليوم منتدى أفريقيا 2016 بمشاركة قادة أفريقيا السيسى يفتتح اليوم منتدى أفريقيا 2016 بمشاركة قادة أفريقيا
يفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم السبت، أعمال منتدى "أفريقيا 2016" الذى تنظمه بالتعاون مع منظمة الكوميسا بمدينة شرم الشيخ تحت مظلة مفوضية الاتحاد الأفريقى.

يشارك فى المؤتمر رؤساء السودان، ونيجيريا، وتوجو، والجابون، وغينيا الاستوائية، ورئيس وزراء إثيوبيا، بالإضافة إلى عدد من الوزراء وكبار المسئولين الأفارقة المعنيين بقطاعات التجارة والاستثمار، وقادة وممثلى المنظمات التنموية الإقليمية والدولية، وممثلى مجتمع الأعمال المصرى والأفريقى العاملين بقطاعات الطاقة وتكنولوجيا المعلومات، والتجارة، والزراعة، والصحة، والخدمات المالية.


>- غدا "السيسى" يفتتح منتدى "أفريقيا 2016" بمشاركة قادة أفريقيا ومنظمة الكوميسا.. رئيس الوزراء يشرف على الترتيبات الأخيرة.. وأشرف سالمان: نسعى لتطوير علاقتنا التجارية الأفريقية وتحقيق التنمية الشاملة

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