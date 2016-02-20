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تجديد حبس مسجل خطر متهم فى 95 قضية "نشل" بالجمالية 15 يوما

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تجديد حبس مسجل خطر متهم فى 95 قضية "نشل" بالجمالية 15 يوما تجديد حبس مسجل خطر متهم فى 95 قضية "نشل" بالجمالية 15 يوما
جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة بزينهم، حبس مسجل خطر متهم فى 95 قضية نشل من المواطنين فى منطقة الجمالية، 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامه بسرقة حافظة نقود عامل.

كانت وحدة مباحث قسم شرطة مكافحة جرائم النشل من ضبط "محمد. ب" عاطل، سبق اتهامه فى 94 قضية آخرهم القضية رقم 4469/2013 جنح قسم السيدة زينب ومحكوم عليه هاربا فى 5 قضايا، متلبس بنشل حافظة نقود بداخلها 130 جنيهًا من "هانى.م. ا" حاصل على دبلوم تجارة، أثناء تواجده بمحطة الحسين للنقل العام دائرة قسم شرطة الجمالية.

بمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط اعترف بارتكابه الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم. وأخطرت النيابة العامه لمباشرة التحقيقات والتى أمرت بما سبق.

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مصر 365