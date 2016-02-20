اليوم.. نظر تظلم مهدى عاكف ويوسف ندا على منعهما من التصرف فى أموالهما

تنظر محكمة جنايات شمال القاهرة الابتدائية، برئاسة المستشار أحمد الخشابى، اليوم السبت، التظلم المقدم من كلٍ من محمد مهدى عاكف، مرشد الإخوان الأسبق، وزوجته وفاء عزت، شقيقة محمود عزت القائم بأعمال مرشد الإخوان، ورجل الأعمال الإخوانى يوسف مصطفى إبراهيم عيسى وشهرته "يوسف ندا" مفوض العلاقات السياسية الدولية السابق للجماعة، على أمر منعهم من التصرف فى أموالهم السائلة، والمنقولة، والعقارية، والأسهم، والسندات، والحسابات، والأرصدة المصرفية.

كانت لجنة حصر أموال الإخوان برئاسة المستشار عزت خميس، قد أصدرت قرارًا بمنعهم من التصرف فى أموالهم، لاتهامهم بالانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون.