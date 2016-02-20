المفصل الصناعى يُعيد الحياة للمريض ويخضع لاعتبارات متعددة.. تعرف عليها

المفصل الصناعى يكون من معادن مختلفة ويشبه فى العادة المفصل الطبيعى ويؤدى وظيفته خاصة فى أداء الحركات العملية ويعد المفصل الصناعى هامًا جدًا للإنسان، خاصة فى الحالات المتقدمة من خشونة أو تيبس المفاصل الطبيعية، والذى يتسبب فى عدم قدرة المريض على استخدام مفاصله بشكل طبيعى، وبالتالى تعد المفاصل الصناعية مهمة للغاية حتى وإن كانت لا تؤدى الوظيفة الكاملة للمفاصل الطبيعية التى حلت محلها.

وفى السياق أوضح الدكتور محمود عبد الغنى أستاذ جراحة العظام والعمود الفقرى بكلية الطب جامعة الأزهر، أن اختيار المفصل الصناعى من حيث طبيعته وقيمته المالية يتوقف على سن ووظيفة المريض فالمفصل الصالح لرجل تخطى الستين من عمرة يختلف عن المفصل، الذى يصلح لشاب، حيث الأول حركته تكون أقل وعمره قارب من النهاية، وبالتالى يكون المفصل المطلوب أقل قدرة وكفاءة ومناسبا لظروفه وعمره ونشاطه البدنى.

وأضاف د. محمود عبد الغنى، أن الطبيب يحتاج كثيرًا من المعلومات عن المريض قبل الشروع فى تركيب المفصل الصناعى له، لأن الاختيار الصحيح للمفصل يتوقف على السن والنشاط والوظيفة والمهنة، وهل المريض مصاب بأمراض تؤدى إلى تآكل العظام من عدمه مثلا؟

وأشار أستاذ جراحة العظام والعمود الفقرى، إلى أن المفصل الذى يصلح لموظف يمارس نشاطًا ذهنيًا بخلاف الذى يصلح لعامل يبذل مجهودًا بدنيًا كبيرًا، كما أن المفصل الذى يصلح لإنسان بلغ من العمر عتيًا يختلف عن المفصل الأنسب للشاب وهكذا.

>استعادة المريض لقدرته على السير وصعود السلم تعد من أبرز فوائد المفاصل الصناعية، بجانب دورها فى تخليص الإنسان من الآلام الناتجة عن الخشونة وتحسين حركة المفصل التى أصيبت بتيبس.