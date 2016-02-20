4 وزارات توزع مليونى ملصق على الجوامع والكنائس للتوعية بأنفلونزا الطيور

انتهت وزارات الزراعة، والتنمية المحلية، والصحة، والبيئة بمشاركة المحافظين ومنظمة الأغذية والزراعة "الفاو"، من توزيع 2 مليون ملصق لتعليقها بالمؤسسات "المدارس بكافة مراحلها ودور العبادة "الكنائس والمساجد"ومراكز الشباب، مراكز الطفولة والأمومة والوحدات الصحية والبيطرية،لتوعية المواطنين من الإصابة بمرض أنفلونزا الطيور ،فى ظل وجود 500 مليون طائر فى التربية المنزلية بقرى ونجوع محافظات الجمهورية.

وقالت الدكتورة سهير عبد القادر استشارى قومى بمنظمة الأغذية والزراعة "فاو"، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن الحملة القومية للوقاية من التعرض للإصابة بمرض أنفلونزا الطيور فى إطار مشروع الذبح الآمن للطيور داخل أوعية مغطاة،تستهدف توعية المواطنين فى قطاع التربية المنزلية بممارسات الذبح اليدوى الآمن والصحى للطيور، وتوفير الحماية للمواطنين من خلال الحد من التعرض للإصابة بالفيروس عن طريق الاستنشاق أثناء عملية الذبح، مشيرة إلى أن هناك تنسيقا كاملا مع مسئولى الخدمات البيطرية بوزارة الزراعة والوحدات المحلية والصحة للحد من الإصابة من المرض.

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