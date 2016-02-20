أخبار عاجلة

خريطة أماكن التبرع بالدم في طنطا والإسكندرية -
دماء على الأرض في محيط انفجار «المرقسية» -
انهيار مواطن بالبكاء فى مداخلة مع خالد الجندي: نحن فى لحمة ليوم الدين - لعلهم يفقهون -
14 صورة ترصد الظهور الأول لبطلة المكالمات الجنسية في رشوة مجلس الدولة -
الشيخ خالد الجندي: استخبارات دول معادية تريد ضرب مصر في الصميم - لعلهم يفقهون -
ترامب يدين تفجيري الكنيستين: لدي ثقة كبيرة في السيسي -
الشيخ خالد الجندي: زيارة السيسي لأمريكا أظهرت احترام العالم لمصر - لعلهم يفقهون -
تغطية خاصة - اللواء / فؤاد علام : هذه العمليات الإرهابية تدل على إنه هناك تنظيم سري في غاية الخطورة -
الأخبار - مستشار وزير الصحة : 27 حالة وفاة وأكثر من 710 حالة إصابة فى حادث كنيسة مارجرجس -
بيان عاجل من وزارة الداخلية يكشف عن حقيقة حدوث تفجيرات بعدد من المحافظات غير الغربية والإسكندرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

اليوم.. وقفة احتجاجية للأطباء بالمستشفيات للمطالبة بمحاكمة أمناء المطرية

Google+ Print
اليوم.. وقفة احتجاجية للأطباء بالمستشفيات للمطالبة بمحاكمة أمناء المطرية اليوم.. وقفة احتجاجية للأطباء بالمستشفيات للمطالبة بمحاكمة أمناء المطرية
تنظم النقابة العامة للأطباء والنقابات الفرعية بالمحافظات، وقفات احتجاجية تحت شعار "وقفات الكرامة"، صباح اليوم السبت، تنفيذا لقرارات الجمعية العمومية الطارئة، واحتجاجًا على عدم محاسبة أمناء الشرطة المعتدين على أطباء مستشفى المطرية التعليمى، وعدم تأمين المستشفيات بصورة فعالة.

ودعت نقابة الأطباء، جميع أعضائها بالمشاركة فى الفعالية لمدة ساعة واحدة، مع مراعاة عدم تعطيل العمل، مطالبة بعدم رفع أى شعار أو هتاف سياسى للحفاظ على التوجه المهنى ووحدة صف الأطباء خلف مطالبهم.

وحددت مجموعة من الشعارات، أبرزها: "المطالبة بمستشفيات آمنة يعمل فيها الفريق الطبى بكرامة ويعالج فيها المريض بأمان، والمطالبة بسرعة محاسبة المعتدين، وسن تشريع لتغليظ عقوبة الاعتداء على المستشفيات، والعدل وتطبيق القانون على الجميع هو أساس الاستقرار والتقدم، وأن لا أحد فوق القانون".

وكانت النقابة العامة للأطباء، قد خاطبت كافة النقابات الفرعية، لتنظيم الوقفات الاحتجاجية بجميع المستشفيات، بعدما أخطرت اللواء مجدى عبد الغفار، وزير الداخلية بموعد الوقفات الاحتجاجية.

يذكر أن الجمعية العمومية الطارئة لنقابة الأطباء، قد وافقت بالإجماع على الامتناع عن تقديم الخدمة الطبية مدفوعة الأجر بالمستشفيات بدءا من السبت المقبل 27 فبراير، وتقديم كافة الخدمات على تذكرة الاستقبال مجانا.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365