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حاتم عمور يحتفل بجديده بحضور نجوم المغرب والعرب

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الجمعة 19-02-2016 23:21

احتفل النجم المغربي حاتم عمور، أول أمس في دبي بنجاح أغنية " الأول " التي حصدت أكثر من سبعة ملايين مشاهدة في شهر واحد والمراكز الأولى على مستوى الإذاعات الخاصة والوطنية والعربية ولاقت استحسان الجمهور المغربي والعربي.

وعرف الحفل حضور نخبة من ألمع نجوم المغرب والعرب من بينهم، الممثلة السورية نسرين طافش، الفنان الإماراتي فايز السعيد وفاضل المزروعي والدكتور محمد ناجي، الموزع العراقي حسام كمال والكاتب والملحن توفيق المغربي، والمغربية جميلة البدوي، يسرى سعوف، صلاح الدين محسن، بالإضافة إلى الإعلامية المغربية مريم سعيد وغيرهم، حيث تقاسموا صورا رفقة الفنان المغربي "عمور" مع وضع هاشتاغ " الأول ".

جدير بالذكر، أن عمور يحضر لعملين فنيين جديدين على شكل ديو، الأغنية الأولى من كلمات وألحان محمد نبال مع المطرب القطري فهد الكبيسي، والثانية مع الفنانة المغربية المقيمة في دبي "جملية البدوي".

 

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