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هذا المساء زفاف مهند أشهر عازب في تركيا

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السبت 20-02-2016 00:07

يتم الآن في باريس مساء اليوم الجمعة 19 فبراير زفاف الممثل التركي كيفانش تاتليتوغ الشهير بمهند وأشهر عازب فالنتينو في تركيا على خطيبته مصممة الأزياء المطلقة باشاك ديزير بعد قصة حب دامت لعامين بينهما.
حيث عاش أكثر من قصة حب مع حوالي 10 نساء بينهن عارضات أزياء وفتيات حسناوات وممثلات من بينهن الممثلة ميلتم جومبول الشهيرة بالسلطانة فاطمة التي تكبره بحوالي 12 عاماً،وبأزرا أكين العارضة والممثلة الشهيرة بأيلول التي انفصل عنها ثلاث مرات خلال 13 عاماً،وكان انفصالهما الثالث هو النهائي والأخير،وكان سبب انفصالهما آنذاك عدم استعداد كيفانش النفسي للزواج ومسؤولياته.
وقراره الزواج من باشاك ديزير بعد مضي عامين فقط على علاقتهما أحرج حبيبته السابقة أزرا أكين لكونها خلال 13 عاماً لم يقنعه حبها له بالزواج، بينما باشاك كانت أبرع منها وأغلى في قلبه منها حيث لم يدعها تتساءل طويلاً عن موعد زواجهما ففاجأها والمحيطين بهما بخبر زواجه الذي لم يتوقعه أحد حتى والديه وأشقائه.
العشاء الأخير للثنائي كيفانش وباشاك قبل زفافهما بليلة
وقد سافر الثنائي كيفانش تاتليتوغ وباشاك ديزير يوم الثلاثاء 16 فبراير إلى باريس للإشراف شخصياً على تفاصيل حفل زفافهما وإقامة المدعوين الخمسين في الفندق المحجوز لهما. وفي مطار مصطفى كمال أتاتورك أمضى كيفانش معظم وقته في التقاط الصور مع معجبيه وتلقي التهاني بزفافه من متابعيه الأتراك والأجانب.
وشوهد الثنائي يتناولان عشاءهما الأخير لهما كخطيبين مع أصدقائهما بأحد مطاعم باريس مساء الخميس 18 فبراير قبل عرسهما بيوم واحد.

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