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وفاة الروائية المعاصرة هاربر لي عن عمر ناهز 89 عاماً

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السبت 20-02-2016 00:35

توفيت الروائية الأمريكية المعاصرة هاربر لي (Harper Lee) عن عمر ناهز 89 عاماً في بلدة مونروفيل في ولاية ألاباما.

لي ولدت في العام 1926، وحصلت على جائزة البوليتزر الأدبية، والميدالية الرئاسية للحرية في العام 2007 على مجمل أعمالها الأدبية، وخلال مسيرتها كتبت العديد من القصص القصيرة والمقالات أشهرها " Love—In Other Words " في العام 1961، و " When Children Discover America " في العام 1965.

هاربر لي احتلت قائمة أكثر الروائيين مبيعاً في الولايات المتحدة الأمريكية في شهر يوليو من العام 2015 بعد أن بلغ عدد مبيعات روايتها الأخيرة والتي تحمل عنوان "Go Set A Watchman " مليون و 599 نسخة منذ طرحها في الأسواق. الرواية جاءت عقب مرور 55 عاماً على إصدارها أول أعمالها في العام 1960، تحت عنوان"To Kill a Mockingbird" والتي باعت منه قرابة 30 مليون نسخة.

 

 

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