الصور الأولى لزفاف كيفانش تاتليتوغ في السفارة التركية بباريس

ينشر "سيدتي نت" الصور الأولى للعريس التركي الأشهر في عام 2016 الممثل التركي كيفانش تاتليتوغ الشهير بمهند تم تداولها منذ قليل من قبل أصدقائه في حساباتهم الشخصية بـ"السوشيال ميديا" التقطت له مع عروسه مصممة الأزياء باشاك ديزير خلال دخولهما السفارة التركية في باريس لعقد القران الرسمي فيها قبل انتقالهما لمقر حفل الزفاف الذي يتم الآن في باريس.

هذا المساء زفاف مهند أشهر عازب في تركيا

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