أبراج البحر تميز بيئي في أبوظبي

أول ما يلفت انتباه المتجه إلى مطار أبوظبي الدولي، أو القادم منه عبر شارع السلام: برجان متناسقان من 29 طابقا وبارتفاع 145 مترا، تصميمهما المميز بغلاف خارجي فريد، استدرج التشبيهات بين خلايا النحل، وثمرة الأناناس، والمشربيات. "أبراج البحر" تقع على تقاطع شارعي السعادة والسلام على شاطئ القرم الشرقي والتي أصبحت من العلامات المميزة وتحفة معمارية وبيئية تمثل بوابة الدخول للعاصمة أبوظبي.

تم تصميم واجهة الأبراج من الزجاج، وتغطيته بجسم مكون من 2000 مظلة شمسية تبعد عن الزجاج نحو مترين، تفتح وتغلق حسب شدة أشعة الشمس ووفقا لحركتها، فحين تضرب أشعة الشمس منطقة معينة من الأبراج فإنها تنفتح لتحجبها وتساهم المظلات في خفض نسبة الأشعة الشمسية التي تدخل المبنى إلى النصف، وبالتالي توفر الكثير من الطاقة الكهربائية التي يستهلكها التكييف، بينما يواكب تصميم الأبراج تطلعات خطة أبوظبي 2030 عن طريق إنشاء مبان تأخذ في الاعتبار التميز الثقافي والبيئي للمنطقة.

واختار مجلس المباني الشاهقة والمساكن الحضرية بولاية شيكاغو الأميركية "أبراج البحر" لجائزة "المبنى المبتكر" لعام 2012 وجاءت في نفس العام في المركز الثاني في جائزة إمبوريس لناطحات السحاب بعد منافستها مع 300 من أفضل مشاريع المباني السكنية المرتفعة في العالم والحائزة على جوائز مشابهة في الأميركيتين وآسيا وأوروبا وأفريقيا.

وصمم الأبراج شركة إيداس وهي أكبر شركة تطوير معماري في العالم والتي شيدت من قبل الفطيم كاريليون وتتخذ من دبي مقرا لتوفير حلول متكاملة للبنية التحتية والبناء والخدمات.