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جمعية الصحفيين تقدم التعازي في الشهيد عبد الله الشامسي

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جمعية الصحفيين تقدم التعازي في الشهيد عبد الله الشامسي جمعية الصحفيين تقدم التعازي في الشهيد عبد الله الشامسي

قدم وفد يمثل مجلس إدارة وأعضاء جمعية الصحفيين في الدولة، واجب العزاء إلى أسرة شهيد الوطن والواجب عبد الله جمعة حسن الشامسي، الذي استشهد ضمن قوات التحالف العربي في عملية إعادة الأمل في اليمن التي تقودها المملكة العربية الشقيقة، للوقوف إلى جانب الحق والعدل والحكومة الشرعية في اليمن.

وأعرب الوفد خلال زيارته أمس لمجلس العزاء في منطقة شعم في رأس الخيمة، عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأسرة وذوي الشهيد عبد الله الشامسي، داعيًا الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته وأن ينزله منازل الصديقين والشهداء والأبرار، وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم ذويه الصبر والسلوان.

وتبادل الوفد الأحاديث الودية مع ذوي الشهيد، مؤكدًا لهم أن أبناء الإمارات كانوا وما زالوا أوفياء لسير الآباء والأجداد ولقيم العطاء والبذل التي غرسوها في نفوسنا، بما قدموه من تضحيات وأعمال جليلة تجلت صورها في العديد من المواقف المشرفة، التي أبدوها في ميادين البذل والشرف والعطاء في سبيل رفعة الوطن وعزته، والتي ستظل على الدوام محل فخر واعتزاز شعبنا الوفي وقيادته الحكيمة.

وحيت جمعية الصحفيين الشجاعة والإقدام والبطولات التي قدمها الجندي الإماراتي في ساحات العز والشرف، والتي تعكس المعدن الأصيل لأبناء الوطن وانتماءهم العميق لهذه الأرض الطيبة. وثمنت الجمعية وقوف الأسر خلف أبنائها وهم يؤدون أدواراً تاريخية ومفصلية، أمام التحديات في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ المنطقة.

من جانبهم أعرب أسرة وذوو الشهيد عن اعتزازهم وولائهم للوطن وقيادته الحكيمة، مقدرين وقوف القيادة مع أبنائهم في كل الظروف، معاهدين الله عز وجل أن يبقوا سنداً وذخراً لتراب الإمارات.

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