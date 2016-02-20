«الدفاع المدني» يحذّر من مفاجآت هطول الأمطار في الأودية

حذّر اللواء جاسم محمد المرزوقي، قائد عام الدفاع المدني في وزارة الداخلية، من المخاطر المفاجئة التي تنشأ عن تقلبات الطقس الاستثنائية، وضرورة أخذ الحيطة والحذر من انجرافات بعض الأودية، وتجمع المياه التي تنجم عن هطول الأمطار الشديد، وفي بعض الأحيان تساقط «البرَد» كما حدث أول من أمس.

وجدد دعوة أجهزة الدفاع المدني للجمهور باتباع اشتراطات السلامة والحذر من مخاطر السيول والانجرافات الطبيعية وتجنب تجمعات المياه، والأماكن التي من الممكن أن تتدفق بها السيول.

كما ناشد الراغبين في التنزه حول الأماكن التي تتجمع فيها مياه الأمطار والسيول، ضرورة مراقبة تغيرات الطقس قبل القيام بأي رحلة برية أو تخييم، والابتعاد عن مجاري الأودية وقنوات المياه الطبيعية، والمناطق المغمورة بالمياه وعدم السباحة في مياه السيول والأمطار، وتجنب الجلوس في بطون الأودية أثناء هطول الأمطار، تعزيزاً لسلامتهم، وعدم المجازفة في اجتياز الأودية أثناء جريانها، وإبعاد الأطفال عن مجاري الأودية والمستنقعات والابتعاد عن المناطق المنخفضة وبطون الأودية، وفي حالة احتمالية وجود صواعق يجب الابتعاد عن المناطق المكشوفة وعدم استخدام الراديو أو الهاتف المتحرك في المناطق المكشوفة.