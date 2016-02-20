"الجيزة" تكثف حملة هدم العقارات المخالفة وتركيب عدادات كودية لتحصيل أموال الكهرباء

قال اللواء علاء الهراس نائب محافظ الجيزة للأحياء، إن المحافظة تقوم حاليا بشن حملات مكثفة على المبانى والعقارات المخالفة، وذلك بناء على توجيهات الدولة برفع الاشغالات والمخالفات التى انتشرت بصورة كبيرة مؤخرا.

وحول قرارات مجلس الوزراء الأخيرة بشأن تركيب العدادات الكودية ، أضاف نائب المحافظ فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه سيتم حصر العقارات فى البداية واستبعاد المخالف منها، ثم بدء تركيب العدادات لتحصيل حق الحكومة، موضحا أن الكهرباء يتم سرقتها بالمخالفة للقانون، لذا سيتم تحصيلها بالطرق الشرعية.

وأشار "الهراس"، إلى أن هناك حالات لن تطبق عليها نظام العدادات الكودية ومنها المبانى المقامة على الأراضى الزراعية والمقامة على أملاك دولة، مشيرا إلى أن المحافظة تعمل تباعا على هدم العقارات المخالفة حتى إذا كان بها كهرباء ومياه وصرف صحى، لأن ذلك لن يقنن المخالفة.

وتابع، أن تركيب العدادات الكودية لن يقنن المخالفة، ولكن لكثرة حالات سرقة الكهرباء وضياع الأموال على الحكومة، سيتم تركيبها ولكن سيحسب سعر الكيلو بسعر أعلى من العدادات العادية.

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