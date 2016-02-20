كل الأنظار معلقة على أمريكا وروسيا مع انقضاء مهلة وقف إطلاق النار بسوريا

>انقضت المهلة الزمنية المرصودة لتأمين وقف الهجمات فى سوريا، وأخفق مسئولون عسكريون أمريكيون وروس فى التوصل إلى اتفاق رسمى لوقف إطلاق النار فى محادثات جرت مؤخرا فى جنيف.

ونقلت صحيفة "الجارديان" فى تحليل إخبارى لمحرر شئون الشرق الأوسط، إيان بلاك عن دبلوماسيين مراقبين القول: إن أعمال العنف لم تشهد توقفا فى الأيام التى أعقبت إعلان المجموعة الدولية لدعم سوريا الأسبوع الماضى فى ميونيخ عن محاولتها تأمين وقف لإطلاق النار فى أسبوع؛ وأن الروس استمروا فى شن غارات جوية ضد قوات المعارضة المعتدلة، فيما تقول روسيا إنها تستهدف "إرهابيين"، مرددة الوصف الذى تخلعه الحكومة السورية على كافة معارضى بشار الأسد.

وينعقد الأمل فى الوقت الراهن على توّصل الأمريكيين والروس إلى موقف مشترك، بحيث تتفاوض الأمم المتحدة حول تفاصيل التنفيذ مع الأطراف على الأرض.

وقال استفان دى ميستورا، المبعوث الأممى إلى سوريا، إننا "نريد محادثات حقيقية حول السلام، وليس مجرد كلام عن محادثات الآن يجب على الأمريكيين والروس الجلوس والاتفاق على خطة واقعية بشأن وقف الهجمات من اليوم وحتى منتصف الأسبوع المقبل".

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