الخارجية الأمريكية: الحرب ضد داعش تتجاوز العراق وسوريا

>أكدت الخارجية الامريكية أن الغارة الجوية التى شنتها الطائرات الحربية الامريكية ضد معسكر تابع لتنظيم داعش فى ليبيا فجر الجمعة تأتى فى اطار الجهود الامريكية الشاملة لملاحقة التنظيم الارهابى حيثما يطئ قدميه.

وقال نائب المتحدث باسم الخارجية الأمريكية مارك تونر إن الحرب ضد تنظيم داعش تتجاوز العراق و سوريا، مشيرا إلى ما اعلنه الرئيس الامريكى باراك أوباما سابقا ان الولايات المتحدة ستتخذ اجراء كلما كانت هناك فرصة للقضاء على قادة تنظيم داعش واستهداف معسكراته.

وأوضح المسئول الامريكى أن الولايات المتحدة تدرك انه كلما ازدادت الضغوط على عناصر تنظيم داعش فى العراق وسوريا، سيبحثون عن اماكن اخرى مثل ليبيا وهو ما قد اثار القلق منذ فترة.