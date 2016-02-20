أستاذ طب الأسنان: التركيبة المتحركة تسبب تآكل الأسنان وتعرض المريض للحرج

كثير من المرضى يذهبون لطبيب الأسنان بعدما يفقدون جزءاً كبيراً من الأسنان، ويضطروا لعمل تركيبات صناعية قد تسبب لهم بعض الإحراج.

وكشفت الدكتورة إيناس فتح الباب أستاذ التركيبات المثبتة بكلية طب الأسنان جامعة المنيا، عن أن التركيبات الثابتة أفضل من المتحركة للمريض، حيث إن الثانية تسبب بعض الحرج إذا تحركت أو سقطت من الفم.

وأشارت أستاذ التركيبات المثبتة، إلى أن عدم تنظيف التركيبات المتحركة قد يؤدى إلى مشاكل عديدة أبرزها القئ والتهاب اللثة وتركم البكتيريا فى الفم، مضيفة أنها قد تسبب تآكل الأسنان المثبتة بها.

وجاءت تصريحات الدكتورة إيناس فتح الباب أستاذ التركيبات المثبتة بكلية طب الأسنان جامعة المنيا، على هامش مشاركتها فى المؤتمر الدولى لطب الأسنان، الذى عقد بأحد فنادق القاهرة واختتم فعالياته مساء أمس الجمعة.