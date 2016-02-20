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غدا.. 60 شركة محلية وعالمية فى معرض التوظيف بالإسكندرية

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غدا.. 60 شركة محلية وعالمية فى معرض التوظيف بالإسكندرية غدا.. 60 شركة محلية وعالمية فى معرض التوظيف بالإسكندرية
أعلنت إدارة معرض "ألكسا" للتوظيف اكتمال جميع المشاركات فى الدورة السابعة من المعرض، والتى ستعقد غدا الأحد على مدار يومين بالإسكندرية. وأكدت أكثر من 60 شركة محلية وعالمية، مشاركتها بالمعرض، منها شركات متخصصة فى مواقع التوظيف.

وقالت رانيا الشربينى مديرة المعرض، إن حجم المشاركات هذا العام تزيد بنسبة ملحوظة عن الأعوام الماضية، خاصة من جانب الشركات العالمية والمحلية، ومنظمات المجتمع المدنى، وبعض الجهات الحكومية.

وأكدت رانيا الشربينى، أن هذه المشاركات تعكس أهمية المعرض وأهمية هذه الصناعة التى تنمو بمعدلات نمو ملحوظة مرتبطة بمعدلات النمو المحلية. وأشارت إلى أن المعرض يُنَظَّم لأول مرة بالشرق الأوسط.

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