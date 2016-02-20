«مياه المدينة» تسابق الزمن استعداداً لرمضان وموسم الحج في الصيف

اطمأن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة على وضع المياه في منطقة المدينة المنورة ومحافظاتها وضرورة توفير المياه للمواطنين والزوار والمعتمرين وخاصة موسم الحج وشهر رمضان المبارك الذي يتزامن هذا العام مع اشتداد الحرارة في فصل الصيف.

جاء ذلك خلال زيارة سموه لمحافظة ينبع في وقت سابق وتدشينه لمحطة معالجة مياه الصرف الصحي واطلاعه على كافة مشروعات المياه والصرف الصحي بالمحافظة.

وقال م. صالح جبلاوي مدير عام المياه بمنطقة المدينة المنورة ل"الرياض": إن الأمير فيصل بن سلمان مهتم بموضوع المياه ويوليها عناية خاصة فيما يتعلق بسقيا الحجاج والزوار والمعتمرين، حيث يفد إلى المدينة المنورة في موسم الحج أكثر من 1.2 مليون حاج على فترتين.

وأضاف أنه يتم تنفيذ خدمات المياه والصرف الصحي بالمدينة المنورة وفق مخطط إرشادي عام لشبكات المياه الرئيسية والفرعية والخزانات ومحطات الضخ والمعد حتى عام 1470 ه، لافتاً إلى أنه جرى تنفيذ خطوط مياه وصرف صحي رئيسية وفرعية بأطوال وأقطار متعددة، وخزانات مياه تخزينية وتشغيلية كبرى، ومحطة معالجة لمياه الصرف.

وأردف م. جبلاوى أنه جاري تنفيذ العديد من مشروعات المياه تشمل خطوط رئيسية وفرعية وإحلال للشبكات القديمة وخزانات مياه، بالإضافة إلى عدد من مشروعات الصرف الصحي بالمدينة المنورة والتي تضم خطوط رئيسية وفرعية ومحطات معالجة، ويجري أيضاً تنفيذ مشروعات تختص بالخطوط الرئيسية للصرف الصحي بنظام الثقب الأفقي.

وبخصوص محافظات المنطقة، أشار إلى أن المديرية استلمت مهام ومسؤوليات قطاع المياه والصرف الصحي بمحافظات المدينة المنورة منذ العام 1425ه عدا محافظة ينبع منذ العام 1423ه، ومنذ استلام تلك المهام تم تقييم وضع الخدمات بتلك المحافظات والتي كانت متدنية للغاية، وبناء عليه تم إعداد مخطط إرشادي عام لجميع المحافظات لخدمات المياه والصرف الصحي بنفس المعايير والأسس المعمول بها بالمدينة المنورة، ثم تم البدء وفق ذلك لطرح المشروعات لتنفيذ خدمات المياه والصرف الصحي بجميع المحافظات "ينبع، بدر، الحناكية، خيبر، العلا، العيص، المهد، وادي الفرع"، إلى جانب مشروعات السقيا المجانية في المراكز والقرى والهجر، وعدد من مشروعات الخدمات المساندة من مشروعات تشغيل وصيانة وإنشاء مستودعات وتوفير كافة المتطلبات والتجهيزات.

ونظراً لأهمية الصيانة في مجال إيصال المياه، أكد م. جبلاوى أن المديرية تعاقدت مع شركات وطنية متخصصة بأعمال التشغيل والصيانة، لتشغيل وصيانة مشروعات المياه والصرف الصحي بالمنطقة، بالإضافة إلى عقود وبرامج الصيانة والنظافة والخدمات المساندة بالمديرية مثل أعمال التكييف والسنترال والأجهزة السلكية واللاسلكية والمحولات الكهربائية والمصاعد.

وأفاد أنه يتم تعزيز آلية توزيع المياه من خلال خمسة أشياب موزعة بأحياء المدينة المنورة، حيث يقد الشيب الرئيسي بمجمع المديرية في قباء، والأربعة الأخرى في أحياء العزيزية، والمحاميد، والجرف، وطريق المطار، ويعمل الرئيسي على مدار الساعة.

وأشار م. جبلاوى إلى أن العمل جاري لتنفيذ أشياب مركزية جديدة جنوب وشرق وغرب المدينة المنورة وفق أحدث أساليب التحكم والإدارة الآلية بأنظمة الأسكادا ومزود بإشارات ضوئية وأنظمة القراءة عن بعد، بالإضافة إلى أنظمة التحكم في مسارات دخول وخروج وانتظار "الوايتات" بساحات مخصصة لذلك.

وذكر مدير عام المياه بمنطقة المدينة المنورة أن الأعمال تتضمن إنشاء مباني لانتظار العملاء مزودة بأحدث الأنظمة الآلية الخاصة بتنظيم انتظارهم وتسجيل البيانات والحصول على "الوايتات" مع وجود ربط آلي مباشر بين "الوايت" ورقم العميل لضمان سرعة حصول العملاء على الخدمة، وكذلك تتضمن الأنظمة وجود اختيارات عديدة للعملاء منها "خدمة الدفع المسبق، الحصول على الخدمة عن طريق الهاتف، الحصول على الخدمة عن طريق موقع المديرية الإلكتروني أو تطبيقات الأجهزة الكفية".