د. عشقي: قرار وقف التسليح هدفه تحرير الجيش والأمن من حزب الله

أكد رئيس مركز الشرق الأوسط للدراسات السياسية والاستراتيجية د. أنور عشقي أن قرار المملكة وقف تسليح الجيش اللبناني والأمن الداخلي هدفه تحرير هاتين المؤسستين الهامتين من هيمنة حزب الله الذي يناصب المملكة والشعوب العربية العداء وينفذ أجندة وأطماع ومخططات إيران. وقال عشقي ل "الرياض": إن المملكة تبين لها ولجميع الدول العربية أن حزب الله هو الذي يتحكم بجميع مفاصل الدولة اللبنانية، مما جعل جميع القرارات مصادمة لمصالح العرب والمسلمين ولا تخدم سوى إيران، فهذا الحزب أصبح محضناً للإرهابيين والطائفيين، وليس أدل على ذلك من إخراجه الإرهابي ميشيل سماحة من السجن بعد محاكمة صورية رغم خيانته وبشاعة جرمه، وعمله مع بشار الأسد ضد مصالح وطنه، حينما ثبت وبإقراره تهريب المتفجرات، واستعداده لتنفيذ عمل إرهابي يدفع ببلاده نحو مزيد من الفرقة والاختلاف والدماء.

وأضاف رئيس مركز الشرق الأوسط للدراسات السياسية والاستراتيجية: أن قرار المملكة هدفه تحرير مؤسستي الجيش والأمن اللبناني من هيمنة هذا الحزب، الذي استغل أسلحته ومقدراته، وولج مدافعاً عن بشار وزمرته فاتكاً بالشعب السوري الأعزل، فإذا تدنت ميزانية هاتين المؤسستين الهامتين فإن ذلك سيؤثر سلباً على المنضوين تحتهما وسيدفعهم نحو التحرر الكلي من هذه العصابة.

واستبعد د. عشقي أن تستطيع إيران أن تكون بديلاً وتقدم مساعدات بحجم ما قدمته المملكة، مشيراً إلى أن الأولى تعاني ظروفاً اقتصادية صعبة بسبب تراجع النفط، وسياستها وأطماعها وتأجيجها للصراعات التي اكتوت بنيرانها الشعوب العربية والإسلامية، حتى الشعب الإيراني لم يسلم من الظلم والاضطهاد، ولم يستفد من الأموال المفرج عنها مؤخراً في تحسين معيشته، لاسيما وأن الثلث تحت خط الفقر.

وأضاف: أن قرار المملكة صائب بكل المقاييس، فطالما أن الدعم الموجه كان هدفه حماية لبنان داخلياً وخارجياً، وهذا ما لم يحدث، فإن الاستمرار في الدعم سيلحق الضرر بكل تأكيد بالشعب اللبناني وسيقوي من شوكة الحزب الإرهابي.