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وزير الشؤون الدينية الصومالي يزور مجمع الملك فهد لطباعة المصحف

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وزير الشؤون الدينية الصومالي يزور مجمع الملك فهد لطباعة المصحف وزير الشؤون الدينية الصومالي يزور مجمع الملك فهد لطباعة المصحف

    زار وزير الأوقاف والشؤون الدينية بجمهورية الصومال عبدالقادر شيخ علي إبراهيم، أمس الأول، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة، والتقى أمين المجمع د. محمد سالم شديد العوفي.

واستمع الوزير خلال اللقاء إلى شرح عن المجمع وإنجازاته، كما تجول في أقسامه واطلع على إصدارته المتنوعة.

وفي ختام الزيارة، نوه الوزير الصومالي بالدور الذي تضطلع به المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -أيده الله- في خدمة الإسلام والمسلمين وفي العناية بكتاب الله حفظاً وطباعة وتوزيعاً.

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