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350 مليون ريال قيمة مشروعات «تعليم الطائف» الجديدة

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350 مليون ريال قيمة مشروعات «تعليم الطائف» الجديدة 350 مليون ريال قيمة مشروعات «تعليم الطائف» الجديدة
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د. محمد الشمراني

الطائف- هلال الحارثي

    أوضح د. محمد بن حسن الشمراني مدير تعليم الطائف، أن الطائف ستحظى خلال زيارة الأمير خالد الفيصل بتدشين العديد من المشروعات التعليمية والتي تجاوزت تكلفتها الاجمالية 350 مليون ريال، حيث تشمل المشروعات الجديدة مبنى الإدارة العامة للتعليم بحي الحلقة، الذي تم بناؤه على أحدث المواصفات الهندسية، ويقع على مساحة تقدر بحوالي 22 ألف متر مربع وبتكلفة بلغت نحو 35 مليون ريال، ويتكون من 5 أدوار ويحتوي على 4 قاعات اجتماع، وقاعة اجتماع مرئية، ومسرح يتسع لقرابة 500 شخص.

كما سيدشن أمير منطقة مكة المكرمة، مركز الطائف العلمي، وهو منشأة تربوية تعليمية متطورة منتجة وجاذبة تصمم وتمارس فيها برامج وفعاليات وأنشطة التعليم والتعلم وفق أحدث المعايير لدعم تحقيق الأهداف التربوية والتعليمية، وبلغت تكلفة تأهيل المركز وتأمين المعروضات العلمية التفاعلية والتجهيزات العلمية والأثاث المكتبي نحو 7 ملايين ونصف، كذلك مبنى نادي المعلمين والذي بلغت تكلفته ما يقارب 8 ملايين ريال، إضافة إلى المباني المدرسية والتي تم استلامها وعددها 35 مبنى للبنين والبنات بلغت تكلفتها الإجمالية نحو 289 مليون ريال منها 19 مبنى للبنين و 16 مبنى للبنات داخل محافظة الطائف والمحافظات التابعة لها .

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