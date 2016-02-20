حمايات خرسانية لطرق قرى الطائف والمواقع السياحية

الطائف - إسماعيل إبراهيم

نفذت أمانة الطائف مشروعاً للحمايات الخراسانية لطرق قرى المحافظة، ضمن جهود تعزيز وسائل السلامة بالطرق المؤدية إلى القرى الزراعية في المرتفعات، التي تشهد مواسم أمطار وسيولاً تؤثر على جنبات الطرق، وثم تركيب بلوكات نيوجيرسي كمصدات للطرق مع توفير فتحات تصريف لمياه السيول. وأوضح أمين الطائف م. محمد المخرج، أن هذا المشروع يخدم سكان القرى والتجمعات السكنية والمواقع السياحية في العديد من المواقع، مما يدعم الحركة السياحية والزراعية ويسهل على السكان، ويفتح للزوار مسارات تتوفر بها كافة وسائل السلامة، ويرتقي بأداء الطرق المؤدية إلى القرى، ويساعد على تنميتها وتطويرها.

يذكر أن أمانة الطائف قامت خلال الفترة الماضية بدعم جهود إيصال الطرق إلى عدد من السدود القديمة، والمواقع السياحية في القرى ذات الطبيعة الخلابة، بهدف دعم القطاع السياحي والتعريف بالأماكن والمقومات السياحية في الطائف، وتسهيل وصول السياح إلى الوجهات الجديدة.