لبنان ينحاز إلى إيران.. ويتخاذل عن موقف الحق مع المملكة

أعلنت المملكة أمس وقف مساعداتها للجيش اللبناني بسبب "المواقف المناهضة" للرياض في أزمتها مع طهران، وقال مصدر مسؤول إن الرياض أوقفت مساعداتها لتسليح الجيش اللبناني وقوة الأمن الداخلي اللبناني نظرا للمواقف اللبنانية التي لا تنسجم مع العلاقات الأخوية بين البلدين في ظل مصادرة ما يسمى (حزب الله اللبناني) لإرادة الدولة.

وبناء عليه قامت المملكة بمراجعة شاملة لعلاقاتها مع الجمهورية اللبنانية بما يتناسب مع هذه المواقف ويحمي مصالح المملكة واتخذت قرارات منها إيقاف المساعدات المقررة لتسليح الجيش اللبناني عن طريق الجمهورية الفرنسية وقدرها ثلاثة مليارات دولار أمريكي، كما أوقفت ما تبقى من مساعدة مقررة بمليار دولار أمريكي مخصصة لقوى الأمن الداخلي اللبناني.

وأكد البيان من جهة أخرى أن المملكة ستواصل الوقوف إلى جانب الشعب اللبناني، معتبرا أن المواقف في المؤتمرات العربية والدولية "لا تمثل الشعب اللبناني الشقيق".

إجماع عربي

وسبق أن دان وزراء الخارجية العرب الاعتداءات التي وقعت على مقرات البعثة السعودية بإيران وقالوا إنهم يرفضون قطعا تدخل إيران في شؤون المملكة وشؤون أي دولة عربية أخرى.

ودعا البيان في ختام اجتماع طارئ لجامعة الدول العربية خصص لمناقشة التوترات المتنامية في المنطقة عقد يوم 10 يناير الماضي إلى تشكيل مجموعة عمل تضم كلا من الإمارات ومصر والكويت لعرض "التجاوزات الإيرانية" على الأمم المتحدة.

وقال وزير الخارجية عادل الجبير "هذه الاعتداءات تعكس بشكل واضح السلوك الذي تنتهجه السياسة الإيرانية في منطقتنا العربية بالذات في مقدراتها والتدخل في شؤون دولها وإثارة الفتن الطائفية والمذهبية وزعزعة أمنها واستقرارها."

وقال وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد في ختام الاجتماع إن "جميع الدول العربية وافقت على البيان الختامي الصادر عن وزراء الخارجية العرب الذي يدين الاعتداء على السفارة السعودية في طهران"، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن "لبنان لم يوافق على هذا البيان بعد أن ورد فيه إدانة لتدخل (حزب الله) في البحرين".

كما أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي في ختام الاجتماع أنه كان هناك إجماع ودعم كامل لموقف المملكة الذي يدين الاعتداء على السفارة السعودية في طهران، وأشار إلى أن ملاحظات كانت لدى العراق على البيان الذي دان الاعتداءات، لكنه (العراق) في الوقت ذاته أيد البيان، ذاكرا أن لبنان أيضا كان "محرجا بسبب كلمة حزب الله" لأن الحزب موجود في الحكومة، ولذلك لبنان تحفظ على ذكر كلمة "حزب الله".

موقف إسلامي موحد

كما أصدر وزراء الخارجية بمنظمة التعاون الإسلامي، بعد اجتماع استثنائي في جدة بيانا من 12 نقطة يدين الاعتداء على السفارة والقنصلية السعودية في إيران.

ومرة أخرى، نأى لبنان بنفسه عن البيان بينما سجلت الجزائر تحفظها على بند تأييد الإجراءات التي اتخذتها السعودية بعد الاعتداء على بعثتها الدبلوماسية.

سر الموقف اللبناني

وقرر لبنان ممثلا بوزير خارجيته جبران باسيل وبالتنسيق مع رئيس الحكومة تمّام سلام، الامتناع عن التصويت على قرار الوزراء العرب ونأى بنفسه عنه، وطالب بإزالة الإشارة إلى "حزب الله" اللبناني بعد ربطه بأعمال إرهابية في البيان الختامي مسجلا اعتراضه عليه.

واعترض لبنان على بيان جامعة الدول العربية الصادر في ختام الاجتماع الاستثنائي لوزراء الخارجية العرب حول إيران، بينما امتنع عن التصويت على القرار المتعلق بالأزمة السعودية الإيرانية.

وأكد لبنان "احتراما للتضامن العربي والتزاما بسياسة الحكومة اللبنانية القائمة على النأي بلبنان عن الأزمات المشابهة، فإننا "نعترض على البيان لذكره (حزب الله اللبناني) وربطه بأعمال إرهابية، فيما هو ممثل في مجلس النواب ومجلس الوزراء اللبنانيين، وطلبنا إزالة هذه العبارة"، كما امتنع لبنان عن التصويت على قرار عربي يدين سياسة إيران في المنطقة.