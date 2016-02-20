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انطلاق معرض جواز سفر الوطني بتلفزيون الدمام

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انطلاق معرض جواز سفر الوطني بتلفزيون الدمام انطلاق معرض جواز سفر الوطني بتلفزيون الدمام

    انطلق أمس بمقر مجمع تلفزيون الدمام معرض بعنوان "جواز سفر قيمي الوطنية.. اعتزاز لا اهتزاز"، بالتعاون مع فريق الشرقية التطوعي التابع لجمعية العمل التطوعي.

ويهدف المعرض إلى تعزيز مفاهيم المواطنة في سلوك الطالبات واولياء الامور وافراد المجتمع، ويستمر لمدة ثلاثة أيام بمقر مجمع تلفزيون الدمام، من الساعة التاسعة صباحاً حتى الثانية ظهراً.

وأكد سعيد اليامي مدير مجمع تلفزيون الدمام بأن الابواب مفتوحة للزوار للاطلاع على محتوياته، وأن هذا الاهتمام بإقامة مثل هذه الفعاليات يأتي ايمانا منا بأهمية الشراكة المجتمعية، وزرع القيم الوطنية وتعزيزها، مضيفاً بأن دور الاعلام الدعم والمساندة فيما يخدم الوطن والمجتمع.

ويشتمل المعرض على عدد من الأجنحة التي منها ركن الحوار والامن الفكري، وركن التطوع ومسؤوليته، وركن ذوي الاحتياجات الخاصة، بالإضافة إلى ركن الوفاء الذي اشتمل على صور شهداء الواجب.

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