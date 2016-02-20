«دفؤك هدفي» تدعم 1200 أسرة سورية ب13 ألف قطعة

وزعت الحملة الوطنية السعودية لنصرة الأشقاء في سورية على 1207 أسر من أسر الأشقاء السوريين، أكثر من 13 ألف قطعة شتوية، ضمن المرحلة الثالثة من مشروع الحملة "شقيقي دفؤك هدفي" في عدة مناطق لبنانية.

وأوضح وليد الجلال مدير مكتب الحملة في لبنان، بأن الحملة استهدفت في المحطة التاسعة والثلاثين الأشقاء السوريين القاطنين في محافظة جبل لبنان منطقة برجا، بواقع 7670 قطعة شتوية، كما استهدفت المحطة الأربعون، الأشقاء السوريين في منطقة البترون شمال لبنان بواقع 5720 قطعة شتوية، مضيفاً بأن المساعدات الإغاثية تنوعت ما بين البطانيات الجاكيتات وبدلة أطفال وشالات نسائية وطواقي الرأس وخلافه، مشيراً إلى أن الحملة مستمرة في توزيع الكسوة الشتوية على الأشقاء السوريين في كافة المدن اللبنانية.

من جانبه أكد المدير الإقليمي للحملة د. بدر السمحان في بيان صحافي بأن ما تقدمه الحملة إنفاذاً لتوجيها خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وسمو ولي ولي العهد -حفظهم الله- في الاستمرار لدعم الأشقاء السوريين في محنتهم التي يمرون بها.