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كمال أبو المجد:على الإخوان إجراء مراجعات أو تحمل التبعات الخطيرة لقراراتها

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كمال أبو المجد:على الإخوان إجراء مراجعات أو تحمل التبعات الخطيرة لقراراتها كمال أبو المجد:على الإخوان إجراء مراجعات أو تحمل التبعات الخطيرة لقراراتها
قال الدكتور أحمد كمال أبو المجد، المفكر الإسلامى، إن جماعة الإخوان عليها إما إجراء مراجعات وتعديل سياساتها ، او تتحمل التبعات الخطيرة لقراراتها والأفعال التى تقوم بها على أرض الواقع والمواقف التى تتخذها .

وأضاف "أبو المجد" فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن اتجاه جماعة الإخوان لتعديل لائحتها الداخلية جاء بعدما اكتشف عدد كبير من أعضاءها أنهم يسرون فى الاتجاه الخاطئ ، موضحا أن على الجماعة مراجعة جميع القرارات التى اتخذتها مؤخرا ودراسة تبعيات ما تفعله.
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