كمال أبو المجد:على الإخوان إجراء مراجعات أو تحمل التبعات الخطيرة لقراراتها

قال الدكتور أحمد كمال أبو المجد، المفكر الإسلامى، إن جماعة الإخوان عليها إما إجراء مراجعات وتعديل سياساتها ، او تتحمل التبعات الخطيرة لقراراتها والأفعال التى تقوم بها على أرض الواقع والمواقف التى تتخذها .إعلان - Ads إعلان - Ads
وأضاف "أبو المجد" فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن اتجاه جماعة الإخوان لتعديل لائحتها الداخلية جاء بعدما اكتشف عدد كبير من أعضاءها أنهم يسرون فى الاتجاه الخاطئ ، موضحا أن على الجماعة مراجعة جميع القرارات التى اتخذتها مؤخرا ودراسة تبعيات ما تفعله.
>- أحمد كمال أبو المجد: من يقود جماعة الإخوان "مجهول" وطرفا أزمتها "إقصائى"
وأضاف "أبو المجد" فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن اتجاه جماعة الإخوان لتعديل لائحتها الداخلية جاء بعدما اكتشف عدد كبير من أعضاءها أنهم يسرون فى الاتجاه الخاطئ ، موضحا أن على الجماعة مراجعة جميع القرارات التى اتخذتها مؤخرا ودراسة تبعيات ما تفعله.
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>- أحمد كمال أبو المجد: من يقود جماعة الإخوان "مجهول" وطرفا أزمتها "إقصائى"