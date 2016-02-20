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هيثم الحريرى: أؤيد إصدار تشريعات ضبط أداء الأمن شرط معرفة جدول تطبيقها

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هيثم الحريرى: أؤيد إصدار تشريعات ضبط أداء الأمن شرط معرفة جدول تطبيقها هيثم الحريرى: أؤيد إصدار تشريعات ضبط أداء الأمن شرط معرفة جدول تطبيقها
قال هيثم الحريرى، عضو مجلس النواب، أنه لا مانع لديه من إصدار البرلمان لتشريعات وقوانين رادعة تحفظ الأمن والاستقرار وتضبط الأداء الأمنى .

وأضاف "الحريرى" فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن الأهم من إصدار القوانين، هو تنفيذ هذه القوانين وتطبيقها على المخالفين، موضحا أنه قبل إصدار أى قوانين متعلقة بضبط الأداء الأمنى ينبغى معرفة كيفية تطبيقها وعلى من ستطبق، موضحا أن هناك ترسانة من القوانين ولكن لا تطبق .

كان الرئيس عبدالفتاح السيسى، أكد ضرورة إدخال تشريعات وسن قوانين جديدة لضبط الأداء الأمنى فى الشارع، موجهاً خلال اجتماعه بوزير الداخلية عصر أمس ، بعرض هذه التشريعات على مجلس النواب خلال 15 يوم لمناقشتها.


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