ترامب يدعو لمقاطعة "أبل" بسبب رفض فك تشفير هاتف منفذ هجوم كاليفورنيا

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دعا المرشح الجمهورى فى انتخابات الرئاسة الأمريكية الملياردير دونالد ترامب، إلى مقاطعة شركة (أبل) ما لم تستجب إلى مطلب مكتب التحقيقات الفيدرالى (اف بى أى) بتقديم المساعدة فى فك تشفير هاتف منفذ هجوم كاليفورنيا سيد فاروق.

>ودعا ترامب - فى تغريدة على حسابه الشخصى على موقع تويتر - لمقاطعة كافة منتجات شركة أبل، مشيرا إلى أنه لن يستخدم هاتف "أيفون" الخاص به حتى تقدم الشركة إلى السلطات المعلومات عن الجهاز المطلوب، مؤكدا أن الولايات المتحدة فى حاجة إلى الأمن وحان الوقت إلى تبنى موقف صارم.

>وكانت المعركة اشتعلت بين شركة أبل و"إف بى أى" بعد أن اعترضت الشركة على أمر قضائى بتقديم المساعدة فى فك تشفير الهاتف الخاص بمنفذ هجوم كاليفورنيا الذى أودى بحياة 14 شخصا.



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