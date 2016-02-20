أخبار عاجلة

خريطة أماكن التبرع بالدم في طنطا والإسكندرية -
دماء على الأرض في محيط انفجار «المرقسية» -
انهيار مواطن بالبكاء فى مداخلة مع خالد الجندي: نحن فى لحمة ليوم الدين - لعلهم يفقهون -
14 صورة ترصد الظهور الأول لبطلة المكالمات الجنسية في رشوة مجلس الدولة -
الشيخ خالد الجندي: استخبارات دول معادية تريد ضرب مصر في الصميم - لعلهم يفقهون -
ترامب يدين تفجيري الكنيستين: لدي ثقة كبيرة في السيسي -
الشيخ خالد الجندي: زيارة السيسي لأمريكا أظهرت احترام العالم لمصر - لعلهم يفقهون -
تغطية خاصة - اللواء / فؤاد علام : هذه العمليات الإرهابية تدل على إنه هناك تنظيم سري في غاية الخطورة -
الأخبار - مستشار وزير الصحة : 27 حالة وفاة وأكثر من 710 حالة إصابة فى حادث كنيسة مارجرجس -
بيان عاجل من وزارة الداخلية يكشف عن حقيقة حدوث تفجيرات بعدد من المحافظات غير الغربية والإسكندرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

حبس 3 مسجلين خطر لاتهامهم بسرقة المواطنين بالإكراه فى الجيزة

Google+ Print
حبس 3 مسجلين خطر لاتهامهم بسرقة المواطنين بالإكراه فى الجيزة حبس 3 مسجلين خطر لاتهامهم بسرقة المواطنين بالإكراه فى الجيزة
أمرت نيابة مركز الجيزة، بحبس 3 مسجلين خطر 4 أيام على ذمة التحقيق، لاتهامهم بسرقة راعى أغنام بالإكراه وإصابته بطلق نارى، بالإضافة إلى سرقتهم توك توك من قائده بالإكراه بمنطقة أبو النمرس، وضبط بحوزة أحد المتهمين بندقية خرطوش يستخدمها المتهمين فى تهديد الضحايا.

تلقى العميد محيى سلامة رئيس مباحث قطاع أكتوبر بلاغا بتعرض راعى غنم يدعى "تامر. ا" للسرقة بالإكراه على يد 3 مجهولين يستقلون توك توك، وإطلاق أحدهم الرصاص عليه، ما أسفر عن إصابته وفروا هاربين بمنطقة أبو النمرس.

وكشفت تحريات المقدم رامى نور الدين رئيس مباحث أبو النمرس أن مرتكبى الجريمة كل من "عيد. ج" و"رمضان. ر" و"حسن. س" مسجلين خطر، وبإعداد كمين لهم تم القبض عليهم وبحوزة أحدهم بندقية خرطوش.

وبمواجهة المتهمين اعترفوا بارتكابهم الجريمة وتكوينهم تشكيل عصابى للسرقة بالإكراه، وأن التوك توك الذى كان بحوزتهم سرقوه بالإكراه من سائق، فتم تحرير محضر بالواقعة وأخطر اللواء خالد شلبى مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة وباشرت النيابة التحقيق.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365