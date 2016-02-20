حبس 3 مسجلين خطر لاتهامهم بسرقة المواطنين بالإكراه فى الجيزة

أمرت نيابة مركز الجيزة، بحبس 3 مسجلين خطر 4 أيام على ذمة التحقيق، لاتهامهم بسرقة راعى أغنام بالإكراه وإصابته بطلق نارى، بالإضافة إلى سرقتهم توك توك من قائده بالإكراه بمنطقة أبو النمرس، وضبط بحوزة أحد المتهمين بندقية خرطوش يستخدمها المتهمين فى تهديد الضحايا.

تلقى العميد محيى سلامة رئيس مباحث قطاع أكتوبر بلاغا بتعرض راعى غنم يدعى "تامر. ا" للسرقة بالإكراه على يد 3 مجهولين يستقلون توك توك، وإطلاق أحدهم الرصاص عليه، ما أسفر عن إصابته وفروا هاربين بمنطقة أبو النمرس.

وكشفت تحريات المقدم رامى نور الدين رئيس مباحث أبو النمرس أن مرتكبى الجريمة كل من "عيد. ج" و"رمضان. ر" و"حسن. س" مسجلين خطر، وبإعداد كمين لهم تم القبض عليهم وبحوزة أحدهم بندقية خرطوش.

وبمواجهة المتهمين اعترفوا بارتكابهم الجريمة وتكوينهم تشكيل عصابى للسرقة بالإكراه، وأن التوك توك الذى كان بحوزتهم سرقوه بالإكراه من سائق، فتم تحرير محضر بالواقعة وأخطر اللواء خالد شلبى مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة وباشرت النيابة التحقيق.