ضبط مُسجلين خطر لحيازتهما 17 تذكرة هيروين فى مطاردة الشرطة لهما بأسوان

ألقت مباحث قسم أول أسوان، مساء أمس الجمعة، القبض على مُسجلين خطر، لحيازتهما 17 تذكرة هيروين بقصد الاتجار.

تلقى اللواء عمر ناصر، مدير أمن أسوان، إخطاراً من العميد خالد إبراهيم، مدير إدارة البحث الجنائى، يفيد بوصول معلومات لضباط مباحث قسم أول عن قيام عاطلين "مصطفى.ع.ج" 26 سنة، و"محمد.ع.م" 27 سنة، مقيمان دائرة قسم ثان أسوان، ومسجلان خطر، بالاتجار فى المواد المخدرة، عن طريق ترويج كمية من مخدر الهيروين.

كلف العميد محمود عوض، رئيس مباحث مديرية أمن أسوان، بتشكيل قوة أمنية لضبط المتهمين، وبتقنين الإجراءات واستصدار إذن النيابة تمكنت القوة الأمنية برئاسة النقيب محمود الباجا، والنقيب عصام الشناوى، والنقيب أحمد هجرسى، والنقيب أحمد سعيد، ضباط مباحث قسم أول أسوان، من ضبط المتهمين بعد مطاردة بمنطقة مدينة ناصر خلف ستاد أسوان، أثناء استقلالهما دراجة بخارية مبلغ بسرقتها فى المحضر رقم 2358 جنح قسم أول أسوان بتاريخ 18 فبراير الجارى.

وبتفتيش المتهمين، عثر بحوزتهما على 17 تذكرة هيروين، وسلاح نارى عبارة عن فرد روسى محلى الصنع بداخله طلقة من ذات العيار، وتم التحفظ على المتهمين لحين العرض على النيابة، وتحرر المحضر رقم 1109 إدارى قسم أول أسوان لسنة 2016.