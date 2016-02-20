أخبار عاجلة

خريطة أماكن التبرع بالدم في طنطا والإسكندرية -
دماء على الأرض في محيط انفجار «المرقسية» -
انهيار مواطن بالبكاء فى مداخلة مع خالد الجندي: نحن فى لحمة ليوم الدين - لعلهم يفقهون -
14 صورة ترصد الظهور الأول لبطلة المكالمات الجنسية في رشوة مجلس الدولة -
الشيخ خالد الجندي: استخبارات دول معادية تريد ضرب مصر في الصميم - لعلهم يفقهون -
ترامب يدين تفجيري الكنيستين: لدي ثقة كبيرة في السيسي -
الشيخ خالد الجندي: زيارة السيسي لأمريكا أظهرت احترام العالم لمصر - لعلهم يفقهون -
تغطية خاصة - اللواء / فؤاد علام : هذه العمليات الإرهابية تدل على إنه هناك تنظيم سري في غاية الخطورة -
الأخبار - مستشار وزير الصحة : 27 حالة وفاة وأكثر من 710 حالة إصابة فى حادث كنيسة مارجرجس -
بيان عاجل من وزارة الداخلية يكشف عن حقيقة حدوث تفجيرات بعدد من المحافظات غير الغربية والإسكندرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

اليوم.. استكمال محاكمة أربعة متهمين فى أحداث عنف "الشرابية"

Google+ Print
اليوم.. استكمال محاكمة أربعة متهمين فى أحداث عنف "الشرابية" اليوم.. استكمال محاكمة أربعة متهمين فى أحداث عنف "الشرابية"
تستكمل الدائرة 15 إرهاب برئاسة المستشار فتحى البيومى، وعضوية المستشارين أسامة عبد الظاهر وخالد الهادى، وأمانة سر أحمد جاد وأحمد رضا، اليوم السبت، ثالث جلسات محاكمة 4 متهمين فى أحداث عنف منقطة الشرابية، التى وقعت فى 3 يوليو العام الماضى.

وأسندت المحكمة للمتهمين الأربعة، تهمة الشروع فى القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد للمجنى عليه "خيرى محمد عبد الوهاب" حيث أطلقوا عليه أعيرة نارية أصابته الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبى، وقد خاب جرمهم لسبب لا دخل لهم به بعد إغاثة الأهالى للمجنى عليه وضبطهم.

وأسندت النيابة للمتهمين المشاركة فى مظاهرة حازت أسلحة ومواد حارقة هدفها الإخلال بالأمن العام وإيذاء المواطنين، ويحاكم فى القضية كل من أحمد جمال، ومصطفى محمد إبراهيم، وعبد العزيز عبد العزيز مصطفى، وإسلام أشرف.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365