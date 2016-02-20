اليوم.. استكمال محاكمة أربعة متهمين فى أحداث عنف "الشرابية"

تستكمل الدائرة 15 إرهاب برئاسة المستشار فتحى البيومى، وعضوية المستشارين أسامة عبد الظاهر وخالد الهادى، وأمانة سر أحمد جاد وأحمد رضا، اليوم السبت، ثالث جلسات محاكمة 4 متهمين فى أحداث عنف منقطة الشرابية، التى وقعت فى 3 يوليو العام الماضى.

وأسندت المحكمة للمتهمين الأربعة، تهمة الشروع فى القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد للمجنى عليه "خيرى محمد عبد الوهاب" حيث أطلقوا عليه أعيرة نارية أصابته الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبى، وقد خاب جرمهم لسبب لا دخل لهم به بعد إغاثة الأهالى للمجنى عليه وضبطهم.

وأسندت النيابة للمتهمين المشاركة فى مظاهرة حازت أسلحة ومواد حارقة هدفها الإخلال بالأمن العام وإيذاء المواطنين، ويحاكم فى القضية كل من أحمد جمال، ومصطفى محمد إبراهيم، وعبد العزيز عبد العزيز مصطفى، وإسلام أشرف.