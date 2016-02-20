نقيب أطباء كفر الشيخ: وقفتنا اليوم "رمزية" لاستكمال قرارات الجمعية العامة

قال الدكتور عمر أبو سمرة، نقيب أطباء كفر الشيخ، إن وقفة الأطباء أمام مستشفى كفر الشيخ، فى تمام الثامنة والنصف صباح اليوم السبت، رمزية لاستكمال قرارات الجمعية العامة للنقابة.

وأضاف أبو سمرة، فى تصريحاتٍ لـ"اليوم السابع" أن النقابة ستعقد اجتماعًا صباح غد الأحد، لبحث الاعتداء الذى تعرض له الدكتور محمد كريم أخصائى العظام بمستشفى الحامول المركزى وإصابته، من الأهالى المرافقين لأحد المرضى وتم تحرير محضر بالواقعة.

وأكد الدكتور أحمد عبد المجيد، أخصائى بمستشفى الحامول المركزى، الاعتداء على الدكتور محمد كريم، طبيب عظام مقيم بالمستشفى، من قِبَل أهالى مصاب، مضيفًا أن الطبيب كان يجرى عملية لأحد المرضى وأثناء إجراء العملية وصل شاب فى حادث وبرفقته عدد كبير من أقرباءه، فأجرى أطباء الاستقبال الأشعة والفحوصات اللازمة لحين انتهاء طبيب العظام من العملية الجراحية.

وأضاف أنه فور انتهاء طبيب العظام من إجراء العملية توجه على الفور إلى غرفة الأشعة لعمل الكشوفات اللازمة على المصاب وأثناء سؤاله عما حدث، قال أحد أقارب المصاب: "أنت لسه هتسأل" ودارت مشادات، اعتدى على إثرها أحد الشباب على الطبيب وكسر ذراعه، مؤكّدًا أن الشرطة ألقت القبض عليه وفر الباقين هاربين.