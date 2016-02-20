هل يصور الجزء الجديد من "باب الحارة" في بيروت؟

دمشق_ خلدون عليا

قال المخرج محمد وقاف الذي يتولى إخراج نسخة شركة " قبنض " من مسلسل "باب الحارة" في حديث خاص لـ " سيدتي نت " "حالياً نتابع التحضيرات النهائية للمسلسل خصوصاً بعد حصول النص على موافقة الرقابة، ونقوم بإعداد كل ما يلزم للانطلاق بالتصوير في 25 فبراير الجاري في دمشق ".

وعن الشكل الجديد الذي سيظهر به العمل أضاف : " أعمل على تفادي الأخطاء وبنفس الوقت إدخال الحداثة للعمل و تطوير ظهور المرأة والحياة الدمشقية الحقيقية في المسلسل ".

وعن النجوم المشاركين بنسختهم من المسلسل أضاف : " هناك عدد من الفنانين الأساسيين متواجدين معنا وهناك فنانين آخرين لم يحسموا امرهم بالإضافة إلى اعتمادنا على أحداث جديدة من خلال حارة جديدة ستكون محور الأحداث بشكل كبير" .

من جهة أخرى علمت " سيدتي نت " أن الجلسة القضائية للنظر بالدعوى التي تقدم بها المخرج بسام الملا ضد شركة قبنض والكاتب مروان قاووق والتي كان مقرراً ان يتم الحكم بها في الرابع عشر من شهر فبراير الحالي، قد تأجلت إلى 22 مارس المقبل.

وبحسب مصادر " سيدتي نت " فإن دعوى الملا فحواها إبطال الحكم القضائي السابق الصادر لمصلحة "قبنض" بإنتاج المسلسل، وبالتالي فإن عدم صدور الحكم سيضع المخرج بسام الملا أمام عدم إمكانية التصوير في العاصمة دمشق وربما ينتقل إلى بيروت .

وكان الملا قد احتفل بإطلاق نسخته من المسلسل بحضور كبار نجوم العمل وفي مقدمتهم مصطفى الخاني و كندة حنا و شكران مرتجى و علي كريم ووفاء موصلي .