منتج ومخرج "متل القمر" يتراشقان إعلاميان فما علاقة طوني خليفة؟

يبدو أن الأخطاء التي يشاهدها متابعو مسلسل "متل القمر" الذي يعرض على شاشة MTV، ليست وليدة الفقر في الإنتاج أو قلّة حرفية المخرج، بل وليدة خلافات داخلية داخل المسلسل ظهرت للعلن، بعد أن قرّر المخرج نبيل لبّس الظهور مع الإعلامي طوني خليفة في برنامج "وحش الشاشة" الذي يقدّمه على شاشة "الجديد"، للحديث عن ظروف هذه المشاكل.

فقد أكّد لبّس أنه استقال من مهمته في البرنامج، بسبب ضعف النص والإخراج، والنقل الحرفي للمسلسل المكسيكي "ماريمار"، الذي طلب المنتج مروان حداد نقله حرفياً بحسب نبيل لبّس.

وقال لبّس إن بعض الأخطاء الإخراجية في المسلسل عادية، وتحصل مع أي مخرج في أضخم الأعمال.

المنتج مروان حداد كتب على "تويتر" رداً على المخرج "أشكر الإعلامي طوني خليفة لاهتمامه الزائد بمسلسل "متل القمر"، وأقترح عليه جعل فقرة ثابتة في برنامجه اسمها "متل القمر" مما يزيد في نسبة المشاهدة".

وتابع في تغريدة أخرى "سيكون لي رد مفصّل على كل ما تناولني به من مغالطات وتناقضات نبيل لبس في موضوع مسلسل "متل القمر".".