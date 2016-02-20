لماذا تأجلت "مفاجأة" ماجد المهندس ووائل كفوري في "فبراير الكويت"؟

شهد مسرح قاعة البركة في فندق "كراون البلازا" – الكويت مساء أمس،مجموعة من المفاجآت الفنية والأحداث التي جمعت بين شخصيات مهمةعلى الساحة الفنية، من خلال مهرجان "فبراير الكويت" التي قدمت للجمهورهذا الموسم مجموعة من كبار الفنانين العرب.

وأبطال حفلة هذا الاسبوع تمثلوا في الفنان اللبناني وائل كفوري صاحب لقب "ملك الغرام"، والفنانة الإماراتية بلقيس فتحي التي غنت أفضل وأجمل أغانيها. وتألقت بشكل واضح على خشبة المسرح الذي ملأ الحضور كل مقاعده بالإضافة إلى "برنس الغناء العربي" الفنان ماجد المهندس،الذي جمع بين الغناء الخليجي والعراقي. وقدم أمسية استثنائية خاصة ألهبت مشاعرالحاضرين، ونقلتهم إلى أجواء رومانسية حالمة.



وائل كفوري مصاب بنزلة برد

ومثلما أشار "سيدتي نت" أمس، افتتح الفنان وائل كفوري الحفل الغنائي وقدم مجموعة من أغانيه القديمة والجديدة. وكان لافتاً تأثره بنزلة برد شديدة نتيجة تغير الطقس في الكويت ( حار نهاراً وبارد ليلاً).



تنوع بلقيس

في حين كانت الفنانة بلقيس منتشية وواثقة من نفسها إذ قدمت مجموعة متنوعة من أغانيها ، وعلى غرار ما قام به طرف المطرف وحسين الجسمي في الحفل السابق ، غنت بلقيس للصوت الجريح الفنان الكبير عبدالكريم عبدالقادر أغنية " أرجع يا كل الحــب " لتوصل له رسالة بصوتها قائلة:"إرجع يا عملاق و لا تحرم جمهورك المتعطش إلى أغانيك" . ولم تكتف بلقيس إلى هذا الحد. فقد غنت أيضاً رائعة من روائع الفنان خالد بن حسين في أغنية " يا فهد ". واختتمت وصلتها بأغنيتها الوطنية التي صدرت منذ فترة وجيزة تحت عنوان " هنا بيان " بمشاركة رائعة من الأطفال لتكون لوحة فنية وطنية كويتية. وغادرت بلقيس خشبة المسرح راسمة الفرح والبسمة على جميع الحاضرين.

جديد ماجد المهندس

ولم يخيب المهندس الجمهور الذي ظل مترقباً إطلالته على المسرح وقدم خلال أكثر من 90 دقيقة مجموعة متنوعة من أغانيه الجديدة والقديمة ناهيك عن أحدث أغانيه " تناديك ". ولأول مرة وبشكل حصري على مسرح "فبراير الكويت" يغني جديده " سامحت جرحك ". ويختتم "البرنس" وصلته بأغنية وطنية زادت من خلالها الهتافات تحت عنوان "جنة جنة " ليعلن عن انتهاء الليلة ما قبل الأخيرة من حفلات "فبراير الكويت".

لقطات من الحفل

- أعلن وائل كفوري بعد 6 سنوات غياب اشتياقه الحار للجمهور الكويت.

- التنظيم كان ممتازاً وليس بغريب على شركة متمكنة بحجم "روتانا".

- الخلفيات المصاحبة للفنانين مميزة ولا ننسى جهد مايسترو الإخراج أحمد الدوغجي.

- جمهورماجد المهندس ظل جالساً خارج قاعة البركة في انتظار إطلالته.

- بعد أداء وصلته الغنائية تعرض النجم وائل كفوري لنزلة برد شديدة ألزمته الفراش.

- قبل أن يبدأ المهندس بوصلته ذهبنا إلى جناحه الخاص وصرح لنا أنه في شوق وحنين للجمهور الكويتي.

- اختارت بلقيس أغلب أغانيها في الحفل من خلال مشاركتها لـ"فانزاتها" في " تويتر و"إنستقرام ".

- حرص سالم الهندي وعدد من المسؤولين في استقبال نجوم الغناء الثلاثة عند وصولهم إلى مكان الحفل وتأمين صعودهم المسرح،ثم المباركة لهم على نجاح فقراتهم لدى الإنتهاء.

- ماجد المهندس أدلى لوسائل الإعلام الإدلاء بتصريحات جديدة.

- وائل كفوري فضل الابتعاد عن وسائل الاعلام والصحافة معلقاً " ما بدي صور ".

- الأغاني الوطنية للنجوم الثلاث تفاعل معها الجمهور وسط الهتافات والتصفيق والتلويح بالأعلام.

- شاركت الفنانة بلقيس في أداء أغنية "هنا بيان " مجموعة من الأطفال مرتدين العلم الكويتي.

- وائل كفوري عانى من مشكلة تغير الجو فقط إذ أخذ إبرة وعلاجاً قبل الحفل.

- ما بين عدم التنسيق في البروفات ومرض وائل كفوري تأجلت مفاجأة "ديو" المهندس وكفوري.

- شكرت الفنانة بلقيس بعد الحفل كلاً من سالم الهندي وخبيرة التجميل آلاء دشتي والمايسترو هاني فرحات وفرقتها الموسيقية وقبلهم الجمهور الذي حضر على تفاعلهم معها.

- كان الحضور 100% من جميع الجنسيات في الخليج والوطن العربي.

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