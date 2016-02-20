من الممثلة التي يرغب كيفانش تاتليتوغ بالتمثيل معها في مسلسله الجديد؟

بعد عامين من البحث عن نص درامي مناسب بعد فشل مسلسله (سيد كورت وشورى – ليث ونورا)، بدأ النجم التركي كيفانش تاتليتوغ الشهير بمهند التحضير لمسلسله الجديد بصمت، وسيقوم بكتابة النص السيناريست البارعة سيما إيرغينيكون بالتعاون مع أيلام جانبولات وهما كاتبتا مسلسل "العشق الأسود".

إيلتشين سانغو المرشّحة الأقوى

محبّو كيفانش يتساءلون عن المرشحة الأنسب لمشاركته بطولة مسلسله الجديد.

وقد طرحت أسماء عدّة ممثلات، منهنّ جانسو ديري الشهيرة بفيروزة في "حريم السلطان"، وإيلتشين سانجو الشهيرة بدفني بطلة "حب للإيجار" التي سبق وعملت معه بدور ثانوي في مسلسله الأخير " ليث ونورا" التي تبدو المرشّحة الأقوى بعد أن لمع نجمها.

توبا ومهند معاً أجمل:

وقد أطلق آلاف المعجبين حملة واسعة في السوشال ميديا تحت عنوان ( توبا ومهند معا أجمل)، منتظرين أن تلقى الحملة تجاوباً ويظهر النجمان في مسلسل مشترك.

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