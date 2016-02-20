بالفيديو: وائل جسار يقدم مفاجآت الليلة في ختام "فبراير الكويت"

يسدل الستار الليلة على آخر حفلات مهرجان "فبراير الكويت بمشاركة النجوم عبدالله الرويشد ونوال ووائل جسار .

وقال جسار الذي يعتبر آخر الواصلين إلى مطار الكويت الدولي فور وصوله إلى وسائل الإعلام ومن بينها "سيدتي نت ":" الشعب الكويتي كريم وأحب الالتقاء به دوماً وكلما حانت الفرصة. وأنا سعيد بزيارتي للكويت الحبيبة، وهذه ليست المرة الأولى التي أغني فيها على مسارح هذا البلد العزيز"، مثمناً اختياره ليكون إلى جانب الرويشد ونوال في ختام المهرجان مؤكداً تقديمه مجموعة أغنيات "سينغل" طرحت مؤخراً مشيراً إلى أنه يعتزم طرح أغنية جديدة بعنوان «انت الحلم».

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