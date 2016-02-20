بالصور: عاصي يطرح "قومي ارقصيلي بعد"

طرح الفنان عاصي الحلاني مقطعين من كليب "قومي ارقصيلي بعد"، وهي من كلمات نزار فرنسيس وألحان الحلاني نفسه وتوزيع عادل عايش.

عاصي كان قد صورّ الكليب قبل عدة أسابيع تحت ادارة المخرج جوني عبده، الذي سبق ان تعاون معه في كليب "وينك حبيبي".

من ناحية أخرى، يواصل عاصي الحلاني تسجيل أغنيات ألبومه الجديد، وهو إنتهى من تسجيل أغنية من ألحانه وتوزيع طوني سابا.

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