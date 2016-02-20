يوسف الخال: هذا ما فعلته بي ابنتي نيكول

نشر الفنان يوسف الخال، عبر حسابه الرسمي عبر موقع "إنستغرام"، صورة له بدا فيها وقد توزعت رسومات تعود للصور المتحركة " توم أند جيري" على وجه. وكتب تحتها" لما بنتك بتعمل فيك هيك بيكون على قلبك مثل العسل".

يوسف الخال هو أب لطفلة وحيدة من زوجته الفنان نيكول سابا وإسمها "نيكول" على إسم والدتها، ولكنه يرفض أن يظهرها في الإعلام.

يذكر أن يوسف الخال، يصور حالياً المسلسل السوري "خاتون" إلى جانب مجموعة من النجوم السوريين واللبنانيين، كما يعرض له مسلسل "سوا" الذي يتقاسم بطولته مع إيميه الصياح في ثاني تجربة درامية مشتركة بينهما، بعد مسلسل "وأشرقت الشمس".

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