أهالى منطقة الاستاد بطنطا يحررون محاضر ضد مقاول يتعدى على المرافق العامة

تقدم أهالى وسكان منطقة استاد طنطا الرياضى التابعة لحى أول طنطا، ببلاغ رسمى بقسم شرطة أول طنطا، يحمل رقم 2271 لسنة 2016، يتهم شركة مقاولات، بالتعدى على الرصيف والبناء فى حرم الشارع والشروع فى نقل المرافق دون إذن.

وشمل البلاغ شكاوى رسمية للواء أحمد ضيف صقر، محافظ الغربية، تضرروا فيها من التعديات التى تتم على الرصيف والملك العام. وقال البلاغ إن شركة المقاولات شرعت فى إنشاء عمارة سكنية أمام حديقة الطفل، على كامل الرصيف المخصص للمشاة، وللمرافق العامة، وتعاونت الشركة مع مرفق مياه حى أول طنطا بمحاولة لنقل خطوط المياه لنهر الشارع الرئيسى.

وأضاف أنه سبق وتمت محاولة نقل الخط لنهر الشارع ما أدى لانفجار الخط وغرق المنطقة بالكامل من الاستاد حتى الطريق السريع، ورغم ذلك حفرت الشركة نهر الطريق كاملا والقيام بالشروع فى نقل خط المياه العمومى 8 بوصة، على سطح الأرض، بعمق 5 سم من سطح الأرض، بجوار كابلات الكهرباء ذات الضغط العالى الأرضية وخطوط التليفونات، مما قد يعجل بكارثة فى حال انفجار هذا الخط الذى سبق انفجاره.

وتعود أحداث الواقعة حينما ادعى أحد المقاولين بمدينة طنطا شرائه 6 أمتار، من امتداد شارع البحر، بمنطقة الاستاد أمام حديقة الطفل وشرع فى بناء برج على الرصيف، ما دعا الأهالى لتقديم استغاثات عاجلة للمحافظ ورئيس حى أول طنطا لوقف أحداث التعدى على الرصيف، وثبت فى حينه أن المساحة التى يدعى المقاول شرائها هى ملك الدولة، وبناءً عليه صدر قرار من المحافظ بوقف أعمال البناء، ولكنها عادت مجددا تحت حماية حى أول طنطا.

وناشد الأهالى المحافظ ورئيس الحى بالتدخل الفورى والعاجل ضد من يتعدى على المال العام وحرمة الطريق، ورصيف المشاة، ووقف أى تعديات من شأنها ضياع المال العام، وتشويه الشكل الحضارى لأهم شوارع مدينة طنطا.